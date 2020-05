CDP sosterrà il Comune di Taranto per nuove linee bus elettrici veloci

(Teleborsa) -hanno firmato unvolto a rafforzare latra le parti nell'attuazione degli interventi previsti dal P(PUMS).CDP fornirà al Comune di Taranto attività diper supportare dal punto di vista tecnico-finanziario il rafforzamento della rete di trasporto pubblico locale con la realizzazione di due(Bus Rapid Transit- BRT). La prima linea BRT di 24 chilometri collegherà Talsano con il quartiere Tamburi (Linea Blu), la seconda di 22 chilometri collegherà il quartiere Paolo VI con il parco Cimino (Linea Rossa) e avrà un’estensione di circa 22 chilometri.L'attività di consulenza di CDP comprenderà supporto tecnico alla progettazione, consulenza amministrativa sui bandi di gara per i lavori e supporto nella fase di gestione dei contratti. La cooperazione tra le parti riguarderà specificatamente l’attività di supporto tecnico-finanziario per la realizzazione delle due Linee BRT, mentre un finanziamento è stato già ottenuto dal MIT per avviare la progettazione di fattibilità tecnico ed economica."La collaborazione con CDP ci onora e ci conferma che il grande lavoro di questi ultimi due anni di amministrazione sta dando frutti", ha dichiarato il, aggiungendo questa "partnership ci consentirà di giungere più speditamente ed agevolmente al momento dei veri e propri cantieri".“Nel corso dell’ultimo anno, CDP ha intrapreso un percorso per ampliare il proprio ruolo al fianco degli Enti Locali promuovendo lo sviluppo infrastrutturale del Paese e diventando un punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative", sottolinea, ricordando che questa collaborazione "rappresenta una preziosa occasione di sviluppo sostenibile".