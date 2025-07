Ex Ilva: colloquio Urso, Bucci, Salis su rilancio sito Genova

(Teleborsa) -e di, insieme alle prospettive di sviluppo del sito di Genova, è stato oggetto del confronto odierno tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, in vista della definizione, il prossimo 31 luglio, dell’Accordo di Programma interistituzionale tra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia.ha illustrato il percorso di riconversione dell’ex Ilva di Taranto verso la produzione di acciaio green, attraverso l’adozione di quattro forni elettrici - di cui uno a Genova - e la realizzazione di impianti DRI (Direct Reduced Iron), al fine di ridurre le emissioni e rafforzare la competitività del gruppo siderurgico, nel pieno rispetto dei più avanzati standard sanitari e ambientali.al termine del colloquio, hanno condiviso l’avvio di un percorso di confronto continuativo che seguirà in parallelo il piano di decarbonizzazione del polo siderurgico di Taranto e il percorso parlamentare del decreto-legge ex Ilva, con l’obiettivo di condividere con gli enti locali anche le misure volte a garantirne la sostenibilità sociale e occupazionale., su sollecitazione del sindaco Salis e del presidente Bucci, affinché il Mimit illustri alla comunità locale,