Ex Ilva, il futuro si gioca tra decarbonizzazione e occupazione

(Teleborsa) - Si è concluso in serata presso ilil, alla presenza dei ministriL'incontro, molto partecipato, ha rappresentato un momento cruciale nella definizione del, che punta a trasformare profondamente la produzione attraverso la decarbonizzazione.Al centro della discussione il, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’impatto ambientale della produzione.Attualmente ci sono due ipotesi in campo: lae l'installazione dei forni a Taranto, ma, gestito dalla società DRI Italia. Entrambe le soluzioni puntano ae garantire ladurante la transizione. È previsto anche un, con la riconversione dell’attuale centrale elettrica e il possibile ricorso a una nave rigassificatrice, sul modello di Piombino, per sostenere i consumi energetici del nuovo impianto.Il Gper la cessione dello stabilimento, con l’impegno ad assicurare l’approvvigionamento di preridotto, qualunque sia la localizzazione produttiva finale. Tuttavia, l’intero processo resta condizionato da una variabile centrale:Secondo i dati, tra operai diretti, personale in amministrazione straordinaria e lavoratori dell’indotto, oltre 17.000 persone ruotano attorno al sito di Taranto. I sindacati hanno espresso forti preoccupazioni per l’assenza, nel piano industriale, di garanzie concrete per questi lavoratori.L’per salvaguardare tutta la filiera produttiva» e mantenere l’attuale forza lavoro. La Fim Cisl ha sottolineato che senza la produzione del preridotto a Taranto «la solidità dell’intero progetto e la tenuta occupazionale rischiano di venire meno".Ancora più critica la posizione dell’che ha denunciato l’assenza totale di un piano occupazionale e il pericolo di "travestita da green deal". Il sindacato ha rilanciato con forza la proposta di una nazionalizzazione, per evitare che il destino dell’Ex Ilva venga deciso da un futuro imprenditore privato "senza garanzie sui posti di lavoro e sulla sicurezza". "", è stato il messaggio chiaro.