Ex ILVA, si chiude la Conferenza dei servizi per il riesame dell’AIA: approvato il parere istruttorio conclusivo

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi laconvocata per il riesame dell’(AIA) dello stabilimento siderurgico di(ex ILVA). "Con il riesame dell’AIA rafforziamo il presidio ambientale su uno dei siti industriali più complessi del Paese", ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,"Le prescrizioni previste dalla Commissione - ha aggiunto il ministro - assicurano il miglioramento delle performance ambientali, in coerenza con gli obiettivi die con la necessaria tutela delladei cittadini". La Conferenza ha avuto, con l’approvazione del parere istruttorio conclusivo da parte dell’autorità competente, e inserendo numeroseHanno espressogli enti territoriali — Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte — evidenziando, tra le motivazioni, la mancata sottoscrizione dell’sul piano di decarbonizzazione dell’impianto. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica proseguirà il percorso istituzionale nel rispetto delle procedure previste, anche in relazione agli obiettivi di transizione industriale e ambientale del sito.L’, oggi Acciaierie d’Italia, è al centro da anni di una complessa vicenda industriale, ambientale e giudiziaria. Dopo il sequestro degli impianti nel 2012 per gravi violazioni ambientali, l’acciaieria è passata sotto amministrazione straordinaria. Nel 2018 è stata ceduta ad ArcelorMittal, che poi ha chiesto di recedere dall'accordo, riaprendo una fase di incertezza. Nel 2021 è nato il nuovo assetto con partecipazione pubblica tramite Invitalia, ma le tensioni tra soci e lehanno portato nel 2024 alla revoca della gestione a Mittal e al ritorno del controllo pubblico. Oggi l'impianto è commissariato e in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di coniugare rilancio industriale, sostenibilità ambientale e tutela occupazionale.L’(AIA) è uno strumento previsto dalla normativa europea e nazionale che serve a regolare e controllare l’impatto ambientale di alcune attività industriali particolarmente inquinanti, come appunto gli impianti siderurgici. Ildell’AIA era quindi fondamentale per aggiornare le prescrizioni ambientali alla luce di nuove tecnologie o di peggioramenti della situazione ambientale, verificare il rispetto degli impegni presi dal gestore e tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente circostante.