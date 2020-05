Confesercenti: bene Cura Italia e dl Rilancio ma ora servono semplificazioni

(Teleborsa) - Con i decreti Cura Italia a Rilancio andiamo verso "l'espansione di bilancio più ampia mai operata dal nostro Paese dall'avvio del percorso di convergenza ai parametri di Maastricht.. Cosi' Confesercenti, in occasione dell'audizione sul dl Rilancio presso la commissione Bilancio della Camera dei deputati.Per Confesercenti "emerge un'enorme gamma di interventi, tanto da toccare tutti i possibili settori: da ciò il rischio di misure a pioggia troppo frammentati.. Il credito di imposta per locazioni a 750mila soggetti, con un beneficio medio di 1.600 euro"È "prioritaria però laSi registra infatti una forte crescita della complessità burocratica, in particolare sul lavoro". "In generale – spiega Confesercenti – occorre prevedereattraverso nuove modalità, non solo in lavoro agile".di ampio respiro e con un forte impegno di investimenti pubblici". Per l'associazione il tax credit vacanze "è ancora inadeguato alla necessità: le soglie previste sono troppo basse e poco incentivanti per il settore".Infine, per Confesercenti "rimane. Le risorse a favore delle imprese minori sono circa 12 miliardi di euro, meno di un quarto del totale. E l'85% del credito agevolato e' andato alle imprese di maggiori dimensioni. C'èe allo stesso tempo di ricevere un sostegno finanziario inferiore a quanto necessario: una combinazione che potrebbe portare alla chiusura di migliaia di imprese".