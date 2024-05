PNRR e rilancio borghi culturali tra Calabria e Sicilia: valorizzare per ripopolare

(Teleborsa) - Unche prevededi oltre, con l’obiettivo di potenziare in questi territori - che più di altri hanno subito un drastico spopolamento negli ultimi anni - i concetti dipromossi dal Bauhaus, facilitando il rientro dei giovani: è il tema del convegno” che si svolgerà mercoledi 8 maggio alle ore 10.30, nello spazio Europa Experience - David Sassoli, asarà aperto dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNNR,Interverranno poi, tra gli altri, il Presidente della Regione Calabria,Esperta in programmazione e politiche di coesione territoriale.