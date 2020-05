Conte all'Onu: "Trasformare crisi in opportunità"

(Teleborsa) - "Il virus ha mostrato la nostra fragilità globale, ora servee i nostri sistemi sanitari, ma anche proteggere e ricostruire su una nuova base il nostro tessuto sociale ed economico".A dirlo è il premierintervenuto al verticevirtuale sul coronavirus. "Dobbiamoper trasformare le nostre società", ha aggiunto, sottolineando di sentire "una particolare responsabilità come presidenza entrante del G20" e ribadendo che la"metterà la gente, il pianeta e la prosperità al centro dell'agenda"."Sin dall'inizio l'Italia è stata in. Durante il picco della crisi abbiamo ricevuto un grande aiuto dai nostri partner internazionali, in cambio vogliamo dare un contributo chiave ai nostri sforzi collettivi come abbiamo dimostrato con il lancio e il finanziamento dell'Accesso a Covid-19 Tools Accelerator. Questa è solidarietà in azione"", ha concluso.