(Teleborsa) - Si è svolto a Milano il, centro cruciale per chi desidera trasformare la propria attività in unCon un i, il settore continua a crescere, generando un impatto economico significativo., sottolinea: "Il franchising è una risorsa fondamentale per l'economia italiana, mache ancora persiste in imprenditori e imprenditrici che pensano di investirci".Il forum si e proposto l'obiettivo di affrontare queste problematiche, offrendo soluzioni concrete e strategie per gestire una rete in franchising nel 2025. "Abbiamo bisogno diattraverso una maggiore trasparenza e regolamentazione", afferma Tosco. L'evento vedrà la partecipazione di, che condivideranno le loro esperienze e best practice.Il franchising in Italia ha registrato una produzione dicon un valore aggiunto di, dimostrando il suo ruolo di motore economico. "I numeri dicono con chiarezza che", aggiunge. "Il nostro modello di business è vincente ma la frammentazione del settore e la mancanza di una cultura del franchising rappresentano ancora ostacoli significativi".Le prospettive future del mercato sono promettenti, conentro il 2025. Questo non solo aumenterà le opportunità di lavoro, ma contribuirà anche a una maggiore stabilità economica. "Dobbiamo lavorare insieme perche possa attrarre investitori e imprenditori. Per questo, è importante centralizzare la legge 129 del 2004 e fare in modo che posa favorire la creazione di un Albo nazionale", conclude Tosco.Il Franchising Forum 2025. Con un focus su innovazione, regolamentazione e collaborazione, l'appuntamento milanese mira a trasformare la percezione del franchising in Italia, rendendolo un'opzione sempre più attraente per gli imprenditori: "Da quattro anni -afferma- abbiamo deciso diche hanno avuto grande successo. Questa è la strada giusta da seguire".