Golden Power, Copasir: "Migliorarne efficacia per rispondere a minacce in atto"

(Teleborsa) -, perché sia più efficace rispetto alle, come evidenziato dalnel documento approvato all'unanimità.Lo ha chiesto il, che ha preannunciato alcuni suoi emendamenti in questo senso al Dl Liquidità imprese, atteso in Senato la prossima settimana.Secondo Urso sono almenoa partire da un ", ancorché transitorio, che abbia anche una chiara funzione preventiva".Il senatore ha poi chiesto "che sia, perché quella predisposta rischia di essere inefficace; infine, che sianosulla base delle quali il governo dovrà esprimersi affinché essi non siano meramente 'politici' ma tengano nella dovuta considerazione anche e soprattutto l'italiano"."La questione è urgente, perché tutti siamo consapevoli di quanto concrete e immediate siano le minacce che il Sistema Italia dovrà fronteggiare proprio nei prossimi mesi peral suo sistema produttivo, come sta emergendo nel corso delle audizioni predisposte dal Comitato", conclude il vicepresidente.