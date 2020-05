Coronavirus: calano i positivi ma aumentano i morti.

(Teleborsa) - Continua l'impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.In particolare, nell'sul nostro territorio, a oggi, 30 maggio, il, con unIl numero totale di attualmente, con una decrescita di 2.484 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi,, con una decrescita di 25 pazienti rispetto a ieri. Sono le persone 6.680 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 414 pazienti rispetto a ieri.In, pari all'84% degli attualmente positivi Rispetto a ieri ie portano il totale a 33.340. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 155.633, con un incremento di 2.789 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 21.809 in, 5.290 in, 3.279 in, 1.612 in, 1.166 in, 781 in, 3.055 nel, 1.347 nelle, 981 in, 1.222 in, 366 nella, 999 in Sicilia, 305 in, 770 in, 137 nella, 31 in, 186 in, 17 in, 151 in, 156 ine 31 inSi segnala che la Regione Abruzzo non ha inviato l'odierno aggiornamento dei dati.