Space Economy, una grande opportunità di crescita e occupazione

(Teleborsa) -, il nuovo veicolo spaziale ideato dallaha segnato un, riportando gli americani nello spazio dopo 9 anni di assenza. Il docking alla Stazione spaziale internazionale (Iss) alle 16:27 (ora italiana) e alle 18:45 l’apertura dello sportello con l'ingresso dei due astronauti all'interno del complesso orbitale. Il prossimo step sarà la Luna. Ma il fatto ancor più grandioso è che questa missione non ha matrice pubblica, come sempre si era visto in passato, piuttosto rappresenta ilnello spazio, alla conquista di quella che viene chiamata. Elon Musk, riceverà per sei viaggi, sviluppo compreso, 2,6 miliardi di compenso.– Per "Space Economy" si intende lache, partendo dalla rdelle infrastrutture spaziali abilitanti arriva fino allo generazione di"abilitati" come servizi di telecomunicazioni, di navigazione e posizionamento, di monitoraggio ambientale e previsione meteo. Attualmente rappresenta una delle più promettenti traiettorie didei prossimi decenni. E per l'Italia, che vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali – essendo tra le prime nazioni al mondo a lanciare ed operare in orbita satelliti e tra i membri fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui è oggi terzo paese contributore – tale settore potrebbe rappresentare un'importante occasione di sviluppo, anche in termini di posti di lavoro.- Nei prossimi anni, in questo settore conoscerà un rapido sviluppo, una volta che la tecnologia diventerà matura. In un'intervista al Il Sole 24 Ore,, astrofisica e direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA) ha fornito qualche numero:la Space Economy aveva raggiunto un valore di, in crescita rispetto ai 283,5 miliardi dell'anno precedente, edpotrebbe arrivare aoffrendo anche grandi opportunità di crescita a livello occupazionale. "– L'Italia ha definito un, che prevede un investimento di circa, di cui circa il 50% coperto con risorse pubbliche, tra nazionali e regionali, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate alle politiche spaziali. Il Piano si articola in, in linea con le iniziative condotte a livello europeo e con l'obiettivo di valorizzarne al massimo l'impatto a livello nazionale: Telecomunicazioni satellitari (Mirror GovSatCom), Supporto alla partecipazione nazionale a GALILEO (Mirror Galileo), Infrastruttura Galileo PRS, Supporto a Copernicus (Mirror Copernicus), Esplorazione spaziale e sviluppi tecnologici connessi. Nell'ambito del mandato istituzionale, l'(ASI) fornisce il suoper lo sviluppo di programmi e attività della Space Economy che trovano attuazione anche nell'ambito dial budget dell'Agenzia. L'Agenzia ritiene strategico promuovere la costituzione di un autonomoed ha pensato ad un budget di partenza per un fondonazionale intorno ai 50-70 milioni di euro.– Il Panorama Europeo sulle forme diè in notevole fermento. Ilè il primo paese ad avere attivato molto recentemente un fondo di investimento di questo tipo per il settore spazio nell'Ue, tramite il fondo Seraphim Capital, mentre anchestanno ancora ragionando in questa direzione.