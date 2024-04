Salone del Risparmio, Zani: “Necessari investimenti strategici per generare crescita stabile”

(Teleborsa) - "Ilassume un ruolo sempre più centrale nell’attuale congiuntura economica caratterizzata dalle numerose incognite legate all’instabilità del quadro internazionale. La volatilità, i cambiamenti normativi e le sfide geopolitiche sono solo alcune delle variabili con cui ci confrontiamo quotidianamente. L’obiettivo deve essere quello dia sostegno del tessuto produttivo per promuovere un effettivo rilancio del Sistema Paese. In tal senso è condivisibile il richiamo del Ministro Giancarlo Giorgetti a mobilitare i 2300 miliardi di risparmio gestito per accelerare la doppia transizione tecnologica e energetica. Il risparmio infatti può costituire quella leva straordinaria in grado di accelerare gli investimenti pubblici e privati indispensabili per generare una crescita nel medio e lungo periodo". Lo ha dichiaratotra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, in occasione dell’inaugurazione del Salone del Risparmio a Milano."Nel contesto economico finanziario attuale laLa categoria Silver, infatti, detiene la più significativa quantità di risparmio da cui può nascere la spinta per gli investimenti e rappresenta un’opportunità preziosa per instaurare con le nuove generazioni uno scambio o meglio un patto generazionale strategico per affrontare il cosiddetto inverno demografico".