Cna: impatto crisi su manifattura italiana è devastante

(Teleborsa) -sulledei grandi Paesi europei è stato molto pesante, maanche perché le attività ritenute non essenziali sono state sospese prima che altrove e le modalità del lockdown sono state da subito più stringenti.A dirlo è l', realizzato dal Centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che ha rilevato il dato della produzione di marzo, sottolineando ilcontro il 18,3% della Francia, il 13,9% della Spagna e l'11,5% della Germania.Il, ossia da quando esistono le serie storiche relative alla produzione industriale e, di conseguenza, porta i livelli di attività alSecondo CNA dunque, non sono nemmeno possibili raffronti tra l'attuale e altre crisi, compresa quella del 2008, quando la produzione diminuì del 26,8%, ma nell'arco di quindici mesi.Dall'analisi emerge che nessun settore produttivo è stato risparmiato dal Covid-19, neanche quelli di utilità essenziale che hanno continuato a operare. I dati più drammatici riguardano in particolare l'automotive (- 64,6%), abbigliamento (- 51,2%), pelletteria (-50,3%), tessile (- 42,1%). Rispetto alla caduta media del 30,6% hanno fatto peggio anche metallurgia, meccanica, apparecchi elettrici, legno.