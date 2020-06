PIL, Bankitalia stima calo del 9,2% nel 2020

(Teleborsa) - Lastima per iluna caduta del. E' quanto si legge nelle "di Via Nazionale.gli scenari delineati da: quello di base - con l'ipotesi che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia - prevede, appunto, per quest'anno una contrazione del PIL nel nostro Paese deseguita da una graduale ripresa nel prossimo biennio (+Nella proiezione di base, inoltre, si ipotizza che la domanda estera per i beni prodotti nel nostro paese si riduca del 13,5% nel 2020 e torni a espandersi nel prossimo biennio. Ulteriori ripercussioni sull'attività economica derivano dalla caduta dei flussi turistici internazionali.In un, in scia all'eventualità del protrarsi dell'epidemia o alla necessità di contrastare possibili nuovi focolai, il PIL italiano crollerebbe, invece, delquest'anno e recupererebbe a ritmi più moderati nel 2021 (+3,5%). In questo scenario, in particolare, si ipotizza: unadella domanda estera più marcata di quella dello scenario di base nell'anno in corso (20%) e una ripresa più graduale nel prossimo biennio, sia del commercio mondiale sia dei flussi turistici;di nuovi focolai dell'epidemia che comporterebbero l'adozione di nuove misure di sospensione delle attività economiche per una quota pari a circa il 5% del valore aggiunto per 4 settimane nei mesi estivi e circa il 15% per 6 settimane tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021; undei rendimenti a lungo termine di circa 50 punti base e un irrigidimento delle condizioni del credito pari a circa la metà di quanto osservato durante la crisiIl contributo dei decreti del Governo, un'iniezione del- Le misure della politica di bilancio di sostegno diretto alla domanda, incluse nei decreti legge, per Bankitalia fornirebbero un contributo significativo nel mitigare la contrazione del PIL nell'anno in corso, valutabile secondo i moltiplicatori tradizionali in oltre. "Alcune misure, come la moratoria sul credito e le garanzie sui nuovi prestiti sarebbero inoltre essenziali a scongiurare il materializzarsi di possibili effetti non lineari associati a gravi conseguenze finanziarie, evitando una crisi di liquidità, mantenendo aperte le linee di credito delle imprese e soddisfacendo il fabbisogno di fondi indotto dalla