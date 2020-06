Terminal 1 aeroporto di Nizza resta chiuso

(Teleborsa) -secondo scalo francese per volume di traffico,. Lo ha fatto capire, Presidente della Camera di Commercio e Industria, con riferimento al numero ridotto di voli in programma. Appena dodici quelli effettuati nella giornata di sabato 6 giugno, quando di solito si moltiplicano i collegamenti per gli arrivi in Costa Azzurra in particolare da Stati Uniti, Russia e Cina.Tutta l’attività aeroportuale si concentrerà al Terminal 2, destinato ai collegamenti con gli stati europei.