Aeroporto di Bologna, utile primo trimestre scende a 3,1 milioni. Ricavi +18%

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha chiuso icon una crescita deidel 18,3% rispetto al 2024, che si attestano a 36,2 milioni di euro. Nello specifico, l'andamento positivo del traffico spinge la crescita dei ricavi per servizi aeronautici del 6,6%, con 15,7 milioni. I ricavi per i servizi non aeronautici ammontano a 12,4 milioni e crescono del 6,3% mentre è del 100,1% la crescita dei ricavi per i servizi di costruzione (per i maggiori investimenti realizzati, principalmente nel settore non aviation) che si attestano ad 8 milioni di euro.Il primo trimestre 2025 evidenzia un Margine Operativo Lordo () di 9,5 milioni di euro, con una crescita del 4,3% sul 2024 e un Margine Operativo Lordo Rettificato (al netto dei ricavi e costi per servizi di costruzione) di 9,1 milioni di euro, con una crescita del 2,2%. Ildel trimestre, interamente di competenza del Gruppo evidenzia un utile consolidato di 3,1 milioni di euro contro 3,5 milioni del primo trimestre 2024.Nei primi tre mesi del 2025 l'del Gruppo è pari a 4,2 milioni di euro rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta di 5,3 milioni al 31 dicembre 2024."Continuità e crescita: con queste due parole possiamo sintetizzare l'andamento di questi primi tre mesi del 2025 - ha commentato l'- Un trend positivo che segue la scia degli scorsi mesi, all'insegna sia del costante incremento dei volumi di traffico, che in questo trimestre ci ha visto registrare un +9,5% di passeggeri rispetto al 2024, che della messa a terra degli importanti investimenti che stiamo sostenendo. La Summer Season appena iniziata sarà come al solito sfidante, anche se il passaggio ad aeroporto coordinato ci permetterà una gestione più efficiente del traffico, contribuendo ad offrire ai nostri clienti una travel experience sempre migliore, grazie anche alle nuove aree dello scalo appena ampliate, rinnovate e tecnologicamente avanzate".Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina dei nuovi membri avvenuta durante l'Assemblea degli Azionisti, ha. Ventola continuerà anche a svolgere il ruolo di Direttore Generale.