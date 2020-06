IRCE, assemblea approva bilancio e nomina Collegio sindacale

IRCE

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato il bilancio d’esercizio 2019 e nominato i membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.L'unica lista presentata è stata quella del socio di maggioranza Aequafin composta da Fabio Senese (Presidente) e dai sindaci effettivi Adalberto Costantini e Donatella Vitanza. Nominati sindaci supplenti Gianfranco Zappi e Claudia Maresca.L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ed ha espresso parere favorevole (non vincolante) sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione.