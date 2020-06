Associazione consumatori: bilanci di sostenibilità poco trasparenti

(Teleborsa) - I bilanci disono poco trasparenti, spessodai consumatori, e nella maggior parte dei casi vengono redatti dalle imprese solo per ottemperare ai propri doveri, senza tuttavia la volontà di comunicare agli utenti il loro realein favore della sostenibilità.Lo affermano le associazionipartner di, ente di ricerca che promuove la cultura della sostenibilità.Una indagine condotta dasui bilanci di sostenibilità di 1.500 aziende italiane, evidenzia come questi siano spesso paludati, autoreferenziali, prolissi, e non hanno alcuna utilità per i Consumatori – spiegano Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Comitas in una nota – l’80% dellemedio/grandi non li redige, e chi lo fa scrive bilanci che non sono utili alla reputazione, non favoriscono scelte consapevoli, non promuovono la cultura diffusa dellaLedenunciano che spesso i bilanci evitano una narrazione semplice, accessibile, preferisconoe genericità, perdendosi in luoghi comuni e frasi ad effetto con poco fondamento. Evitano o accennano di programmare concreti cambiamenti, senza determinare la vera affermazione di un nuovo modo di produrre e connettersi alla Società.di queste Imprese non possono essere efficaci per i Consumatori – spiega ConsumerLab – e non hanno quindi effetti sulla Società, sul Territorio e sul Mercato, e i dati diffusi oggiconfermano quanto sia ancora debole l’impegno sugli obiettivi di sviluppo sostenibile tra le Imprese trainanti del nostro sistema produttivo.