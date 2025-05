Commercialisti, Rosa Petitto alla guida di XBRL Italia

(Teleborsa) - La commercialistadella categoria, è stata eletta oggi alla guida di. Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha votato per lei all'unanimità.è l'associazione che si occupa di sviluppare e diffondere standard di reporting finanziario e di altri flussi informativi, utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Questa attività mira a standardizzare la comunicazione finanziaria, facilitando lo scambio di informazioni tra diversi attori del sistema economico e finanziario. L'Associazione sviluppa la tassonomia per i bilanci delle aziende. Suoi soci fondatori sono, oltre al(Associazione Bancaria Italiana),(Associazione Italiana Analisti Finanziari),(Associazione Italiana Imprese Assicuratrici),(Associazione Società Italiane per Azioni),(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni),(Organismo Italiano di Contabilità) e(Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)."Sono felice di poter dare, in rappresentanza del Consiglio nazionale dei commercialisti, un contributo allo sviluppo delle attività dell'Associazione al fine di poter garantire lo svolgimento di nuove iniziative sia di formazione che di aggiornamento per le aziende. Confido nel contributo fattivo da parte di tutti i soci, per il tramite dei loro rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, per la crescita ulteriore dell'Associazione", affermaPer il"la nomina di Rosa Petitto, a cui vanno le nostre congratulazioni, alla guida di un'Associazione che riunisce tanti soggetti importanti e qualificati è un altro risultato che premia la sinergia istituzionale da noi promossa in questi anni. A XBRL Italia il Consiglio nazionale fornirà un concreto supporto, anche in termini logistici e organizzativi".