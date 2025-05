La Commissione UE esorta Shein a rispettare le leggi a tutela dei consumatori

(Teleborsa) - A seguito di un'indagine coordinata a livello europeo, la Rete di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori (CPC) composta dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori e dalla Commissione europea ha, marketplace e rivenditore online di fast fashion cinese, una. La Rete CPC ha incaricato Shein di adeguare tali pratiche al diritto dei consumatori dell'UE.L'azione della Rete CPC contro Shein è guidata dalle autorità nazionali competenti di, sotto il coordinamento della Commissione europea. Questa azione esecutiva è complementare all'indagine in corso sul Digital Services Act (DSA) condotta dalla Commissione.L'indagine copre un'ampia gamma di pratiche con cui i consumatori si imbattono durante gli acquisti su Shein e che violano il diritto dell'UE, tra cui:(fingere di offrire offerte migliori mostrando riduzioni di prezzo che non si basano sui "prezzi precedenti" effettivi); vendita sotto pressione (esercitare pressione sui consumatori affinché completino gli acquisti utilizzando tattiche come scadenze di acquisto false); i(mostrare informazioni incomplete e errate sui diritti legali dei consumatori di restituire i beni e ricevere rimborsi e non elaborare resi e rimborsi in conformità con i diritti dei consumatori);(utilizzare etichette che suggeriscono che il prodotto offre qualcosa di speciale quando in realtà la caratteristica pertinente è richiesta dalla legge); affermazioni fuorvianti sulla sostenibilità (fornire informazioni false o ingannevoli sui vantaggi di sostenibilità dei propri prodotti);(i consumatori non possono contattare facilmente Shein per domande o reclami).Shein ha ora undella Rete CPC e proporre impegni su come affrontare le problematiche di diritto dei consumatori individuate. In base alla risposta di Shein, la Rete CPC potrebbe avviare un dialogo con l'azienda. Se Shein non dovesse rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Rete CPC, le autorità nazionali possono adottare misure esecutive per garantire il rispetto delle disposizioni. Ciò include la possibilità di imporre sanzioni basate sul fatturato annuo di Shein negli Stati membri dell'UE interessati."Accolgo con favore questa azione coordinata con le autorità di tutela dei consumatori, complementare alla continua richiesta di informazioni della Commissione inviata a Shein ai sensi del Digital Services Act - ha commentatoper la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - In linea con la recente comunicazione della Commissione sul commercio elettronico, l'azione dimostra la nostra determinazione a fornire una risposta coordinata ed efficace in materia di applicazione delle leggi quando le piattaforme e i rivenditori online non rispettano le nostre leggi. Ci uniamo per garantire la sicurezza dei consumatori e la competitività del settore dell'e-commerce".