Coronavirus, OMS: nel mondo peggiora emergenza. Preoccupa Africa

(Teleborsa) - L'emergenza Covid "anche se in. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con i rappresentanti degli Stati membri dell'Agenzia dell'Onu. Più di 100.000 nuovi casi di Covid-19 registrati ogni giorno per gran parte delle ultime due settimane. Ildei contagi, ha sottolineato, "sono stati segnalati in dieciLa pandemia marcia, purtroppo, a passo svelto insuperando la soglia deiper il secondo giorno consecutivo: secondo i dati resi noti nelle scorse ore dal ministero della Sanità, nel Paese sono stati registrati 5.834 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il totale a quotadove il numero di casi di Covid-19 è raddoppiato in meno di 20 giorni, oggi pari a oltre 207.000, e "anche se rappresenta meno del 3% del totale mondiale, è chiaro che la" ha spiegato la direttrice dell'ufficio per l'Africa dell'OMS, Matshidiso Moeti.Ieri, intanto, è arrivato anche l'allarme povertà delLa crisi del coronavirus potrebbe spingere fino aall'estrema povertà, mandando all'aria i progressi degli ultimi tre anni nella riduzione della povertà. Lo afferma il direttore generale del FMI, Kristalinasottolineando che alla luce di questo le autorità "devono fare tutto quello che è in loro potere per promuovere una crescita più inclusiva". La "buona notizia" è che i Governi intorno al mondo hanno messo in campo misure straordinarie".