Guala Closures acquista Astir per entrare nel mondo delle chiusure a corona

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della produzione di chiusure in plastica e alluminio per l'industria delle bevande, ha raggiunto un, un produttore attivo nel settore delle chiusure a corona. Astir produce ogni anno più di 12 miliardi di chiusure e nel 2023 ha generato un fatturato di 75 milioni di euro e un EBITDA di 19 milioni di euro.Fondata nel 1953, Astir opera in due stabilimenti situati in Grecia e Sud Africa e ha una forte presenza internazionale. Tra i suoi principali clienti blue-chip si annoverano importanti produttori internazionali sia nel settore della birra sia delle bevande non alcoliche., attuale amministratore delegato (nonché nipote del fondatore), reinvestirà in Guala Closures e riporterà direttamente all'amministratore delegato del Gruppo Mauro Caneschi.Grazie all'ingresso di Astir nel Gruppo, Guala Closures sarà in grado di forniresu scala globale."Siamoe di farlo attraverso l'acquisizione di Astir, un importante player internazionale all'avanguardia nel settore e con un eccellente track record, grazie a un management forte e dotato di una visione strategica a lungo termine", ha commentato Caneschi.L'concordato per l'acquisizione è pari a circa 136 milioni di euro. L'acquisizione è soggetta al soddisfacimento di varie condizioni di completamento standard, tra cui le applicabili approvazioni normative, e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2024.