Enti territoriali, CDP: al via domande per anticipazione liquidità

(Teleborsa) - Dalgliotranno richiedere a Cassa Depositi e Prestitia valere su risorse statalio dei debiti commerciali e sanitari scaduti al 31 dicembre 2019. "Grazie a questa iniziativa, gestita daa valere sui fondi stanziati dal decreto Rilancio - si legge in una nota - sarà possibile offrire un sostegno concreto alla Pubblica amministrazione,i. Un'importante risorsa per sostenere il rilancio dei territori colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che si affianca alle ulteriori iniziative varate dal Governo e da Cdp".dell'accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali sarannoche potranno così ottenere un significativo importo di risorse. Deimessi a disposizione dal MEF,saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restantiserviranno per i debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.comunicherà entro ilagli enti beneficiari la concessione delle anticipazioni, che saranno regolate a un tasso fisso dell'1,226% e potranno essere rimborsate entro un massimo di 30 anni.Per i debiti commerciali - chiarisce la nota - basterà accedere all'Area riservata Enti Locali e PA del sito Cdp e compilare la richiesta online sul portale "Per i debiti sanitari, bisognerà scaricare il modulo dal sitoCDP accrediterà ai singoli enti l'anticipazione di liquidità relativa ai debiti commerciali in un'unica soluzione entro(per i debiti sanitari, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di erogazione). Le amministrazioni avranno l'obbligo di pagare tempestivamente le imprese fornitrici e gli altri creditori: entrodal ricevimento delle somme per i debiti commerciali ed entroper i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.