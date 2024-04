Commercialisti, focus sul “rendiconto” e sul ruolo del revisore dei conti

(Teleborsa) - “Il focus sul bilancio d'esercizio e il ruolo del revisore ha consentito di effettuare un approfondimento teorico e pratico sulle tematiche, con particolare riferimento al ruolo svolto daiin qualità di. Come sottolineato dai relatori, infatti, oltre alla tradizionale funzione di controllo, il revisore svolge un importante ruolo di organo propositivo e consultivo, supportando gli enti locali territoriali nella redazione di bilanci sempre più trasparenti e informativi. Il commercialista frequentemente è chiamato a svolgere la funzione di ‘’ e talvolta anche di dirigente dell'area economico- finanziaria”. Lo ha detto, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti in occasione del forum sul “”, promosso presso la sede di Aversa."Con l'approfondimento sul ‘Rendiconto’ - ha sottolineato, responsabile del servizio finanziario del Comune di Pozzuoli -, ci stiamo concentrando sui fondi Covid assegnati alle amministrazioni comunali nel 2020, 2021 e 2022. Sarà fondamentale verificare se gli enti dovranno restituire queste risorse economiche. Per il prossimo anno, stiamo attendendo le indicazioni dell'Europa sul patto di stabilità, che guideranno le decisioni degli enti locali".Secondo(vice presidente dell’Odcec Napoli Nord) "il seminario di studi ha affrontato anche il tema dell'accertamento sui residui. Abbiamo discusso delle numerose responsabilità che i commercialisti, sia come revisori che come assessori al bilancio, devono gestire. L'obiettivo è stato non solo di fornire nozioni, ma anche di offrire indicazioni pratiche per superare le sfide quotidiane e collaborare efficacemente con le istituzioni locali. La formazione continua è essenziale, e il prossimo appuntamento è fissato per il 6 maggio, con un focus sui controlli interni e sul ruolo del revisore e dell'OIV."Per(consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord): "il nostro impegno è orientato a fornire ai colleghi gli strumenti necessari per redigere un rendiconto preciso e completo. Gli interventi hanno fornito aggiornamenti e approfondimenti per chi opera nel settotore della revisione e amministrazione negli enti locali".(presidente della Commissione Enti Locali) ha evidenziato che "il 'rendiconto 2023' è un documento cruciale per gli enti locali e con la commissione elaboriamo proposte per analizzare le soluzioni idonee a risolvere le criticità su temi complessi e delicati con impegno e competenza".All’incontro sono intervenuti anche(responsabile servizio finanziario del Comune di Grumo Nevano) che ha parlato sulle novità e criticità del ‘Rendiconto’ e(dottore commercialista) che si è soffermato sul ‘parere del revisore’.