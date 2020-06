Contributo Fondo perduto, domande al via

(Teleborsa) - Da oggi lunedìsarà possibile richiedere ilprevisto dalche interessa imprese e Partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.Nelle scorse ore sono arrivati i chiarimenti dellprecisando, appunto, che si tratta dell'agevolazione destinata agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di Partita IVA, con ricavi o compensi inferiori acolpiti dall'emergenza coronavirus.In una circolare firmata dal Direttore Ernesto, l'Agenzia delle entrate "delinea in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo".- Dal primo pomeriggio di oggi, "artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, con ricavi fino a cinque milioni di euro, che abbiano subito un calo del fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno un terzo, potranno finalmente fare la domanda per ricevere ilche è stato introdotto dal decreto rilancio", ha chiarito il Direttoresottolineando che "non c'è nessun click day perchè i richiedenti potranno presentare la domanda per 60 giorni a partire dal 15 giugno che "non è l'unico giorno in cui si può presentare questa domanda"."A chi farà richiesta - ha precisato - sarà accreditato il contributo dall'Agenzia delle Entrate entro unadopo i necessari controlli, sulindicato nella domanda".