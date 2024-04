Algebris Green Transition Fund supera il target di raccolta

(Teleborsa) -ha chiuso un, superando così l'obiettivo iniziale di raccolta di 300 milioni di euro e raggiungendo una dimensione complessiva intorno ai 320 milioni di euro. Tale traguardo è stato possibile grazie al supporto di rilevanti investitori istituzionali sia nazionali che internazionali, si legge in una nota. Il fondo mira ora adla propria raccolta fino al termine del periodo di sottoscrizione, che scadrà nel luglio del 2024.Fino ad oggi, il Fondo di private equity di Algebris ha concretizzato: Omnisyst, azienda leader nell'innovazione per la gestione dei rifiuti industriali; Datek22, prima azienda a far parte della nuova piattaforma Aquanexa, specializzata in servizi di modellazione e monitoraggio delle reti idriche; ed Esapro, fornitore di soluzioni EPC e O&M per impianti fotovoltaici, con un focus sul settore industriale."Siamo entusiasti di aver superato il nostro obiettivo di raccolta, attirando investitori di primo ordine che condividono la nostra visione - commenta, Managing Director e Senior Partner di Algebris Green Transition Fund - Il nostro approccio industriale è intenzionato a catalizzare la crescita e lo sviluppo delle imprese che rientrano nel nostro ambito di investimento. I traguardi conseguiti e la qualità degli investimenti effettuati ci rendono particolarmente soddisfatti e ottimisti sul contributo che questi apporteranno al panorama economico, in sintonia con i più alti standard di sostenibilità".