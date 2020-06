FCA-Psa: "Fusione entro fine primo trimestre 2021"

FCA

Peugeot)

(Teleborsa) - Tutto procede secondo i piani per lache dovrebbe cÈ quanto hanno dichiarato i due gruppi in una nota congiunta in cui annunciano l'avvio della"Entrambe le società continueranno a collaborare con la Commissione UE per fornire risposte alle loro domande con lo stesso spirito costruttivo che ha contraddistinto la fusione proposta fin dall'inizio", si legge nella nota.Nel portare avanti "le attività dei team di lavoro congiunti Psa-Fca, forniremo alla commissione UE, e alle altre autorità di regolamentazione coinvolte, informazioni dettagliate sui significativi benefici derivanti della fusione proposta per i clienti, l'industria in Europa e ciascun gruppo", proseguono i due Gruppi.. Le autorità antitrust di diverse giurisdizioni hanno già dato la loro approvazione, tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia", concludono FCA e Psa che "ribadiscono l'obiettivo condiviso di finalizzare l'operazione entro la fine del primo trimestre 2021".