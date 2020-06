OPS su UBI, Intesa Sp: in Registro imprese verbale CdA su aumento

Intesa Sanpaolo

UBI

(Teleborsa) - Iscritto oggi, 19 giugno, presso ilil verbale del CdA didello scorso 16 giugno che ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del, l'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'offerta pubblica di scambio con le azioni diE' quanto si legge in una nota diffusa danella quale si ricorda chedalla data di iscrizione - quindi da oggi - idi Intesa Sanpaolo che rappresentino alla data della delibera almeno il ventesimo del capitale sociale pre-aumento, "possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, a una nuova valutazione dei beni oggetto di conferimento (cioè le azioni ordinarie Ubi Banca che saranno portate in adesione in sede di OPS)", sui quali già è stata effettuata la valutazione del CdA sulla base di una relazione di stima fornita daal 31 marzo scorso.