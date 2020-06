Codacons: da taglio dell'IVA risparmio di 4,5 miliardi per le famiglie

(Teleborsa) - Il tagliodi un punto percentuale perordinaria e ridotta, produrrebbe un risparmio annuo pari a circadi euro sulla spesa delle famiglie italiane. Lo afferma il, commentando la proposta lanciata dal Premier GiuseppeIpotizzando uno scenario in cui l’Iva ordinaria passa dal 22% al 21% e quella ridotta dal 10% al 9%, a parità di consumi e solo per gli effetti diretti il risparmio per le famiglie è stimabile in circa 4,5 miliardi di euro annui – spiega il– Una riduzione dell’imposta, inoltre, comporterebbe minoriper le attività produttive e per l’industria e, a regime, produrrebbe innegabilisu prezzi e tariffe, portando ad un risparmio complessivo pari a circa 250 euro annui a famiglia. A beneficiarne sarebbero soprattutto i nuclei più numerosi, per i quali la minore spesa potrebbe raggiungere i -400 euro annui."Siamoal taglio dell’Iva perché, nella situazione attuale, potrebbe dare nuovo impulso ai consumi e sostenere l’economia – afferma il presidente– Tuttavia, affinché la riduzione dell’imposta abbia realmente effetti positivi per le tasche dei cittadini e per il paese, è necessario che il Governo combatta i rincari ingiustificati dei listini che, nella, si stanno registrando in tutti i settori, e che rischiano di vanificare qualsiasi intervento sull’Iva" – conclude Rienzi.