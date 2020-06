Governo preme su Aspi: "Accetti condizioni o revochiamo concessione"

Atlantia

(Teleborsa) - Una doppia soluzione sul casoche comprende anche quella più drastica della r, in caso non si arrivasse a un accordo sulleIl premiere la ministra delle Infrastrutturehanno presentato in serata al vertice di maggioranza la strategia, messa a punto anche con il ministro dell'Economia, per porre fine al caso Aspi.Le pressioni interne all'esecutivo non mancano, soprattutto dalle parti del, contrario a una soluzione "pacifica" e che ha ribadito di "", come ha dichiarato il ministrodagli studi di Porta a Porta.La soluzione potrebbe passare dunque dalle "condizioni minime al di sotto delle quali rimane irricevibile qualsiasi proposta di controparte e diventa automatica la revoca", come chiarito dal Governo: l'accordo inoltre dovrebbe arrivare prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte Morandi a Genova.Tre le voci principali individuate dall'esecutivo -- ma soprattutto l', in modo da ridurre la presenza di Atlantia, lasciandole così la concessione ma senza più essere socio di maggioranza.Ora la partita si giocherà soprattutto tra le fila della maggioranza, cercando di placare i malumori del M5S:e a trovare un accordo inviando una nota al Mit in cui confermava la "propria volontà di proseguire le interlocuzioni in corso anche dopo l'imminente scadenza del 30 giugno".