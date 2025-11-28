Milano 13:48
43.244 +0,06%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:48
9.708 +0,15%
Francoforte 13:48
23.817 +0,21%

Francoforte: preme sull'acceleratore Aurubis

Protagonista il produttore tedesco di rame, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,88%.
