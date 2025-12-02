Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:22
25.521 +0,70%
Dow Jones 19:22
47.368 +0,17%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: preme sull'acceleratore Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Estee Lauder
Prepotente rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age, che mostra una salita bruciante del 4,30% sui valori precedenti.
Condividi
```