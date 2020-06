Il comparto utility in Italia si muove in territorio positivo (+1,33%)

settore utility italiano

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 39.224,4 in guadagno dell'1,33%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 344, dopo aver avviato la seduta a 340.Tra le azioni italiane adell'indice utility, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,90%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,86%.