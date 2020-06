Lavoro, Confartigianato: "Inaccettabile ritardo su Cig dipendenti imprese artigiane"

(Teleborsa) - "È inaccettabile il ritardo immotivato nel trasferimento delleper le prestazioni di. Dal 19 maggio è trascorso più di un mese e i soldi non sono ancora arrivati al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato che è pronto, da allora, a erogarli ai lavoratori in sospensione dal lavoro per Covid-19". È quanto ha affermato ili sollecitando al Governo risposte immediate."Ci spieghino i– ha aggiunto Fumagalli – quale giustificazione può avere il non trasferimento di somme già stanziate. Lo spieghino agli imprenditori artigiani che non sanno più che risposte dare ai loro collaboratori. È questa è la capacità di risposta all'emergenza? 37 giorni per trasferire i soldi? Abbiamo un problema davvero grave di cattiva burocrazia".