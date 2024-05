Transcarent valutata 2,2 miliardi di dollari dopo l'ultimo round

Merck

(Teleborsa) -ha chiuso unguidato da General Catalyst e 7wireVentures, a cui si sono aggiunti i nuovi investitori Geodesic Capital e Memorial Hermann Health System, con il supporto dei precedenti investitori Threshold Ventures, Kinnevik, Ally Bridge Group, Human Capital, Merck Global Health Innovation Fund, Alta Partners e Leaps by Bayer.Questo round porta il finanziamento totale raccolto da Transcarent a circa 450 milioni di dollari, per una. Gli investimenti aggiuntivi verranno sfruttati per accelerare le capacità di intelligenza artificiale, supportare la crescita commerciale e opportunità di crescita strategica.Transcarent è unaper i dipendenti di datori di lavoro self-insured e le loro famiglie"L'aumento dei costi sanitari mette a dura prova i datori di lavoro e limita la crescita e la vitalità economica degli Stati Uniti - ha affermato, presidente esecutivo di Transcarent ed ex CEO di- Sono orgoglioso dei progressi compiuti da Transcarent per migliorare l'attuale sistema per datori di lavoro e dipendenti che richiedono un'esperienza sanitaria e assistenziale migliore e più conveniente. I risultati ottenuti da Transcarent consentono a tutte le parti interessate di concentrarsi su ciò che conta di più: garantire ai dipendenti un migliore accesso alle cure sanitarie e di benessere".