MEF alza il velo sui dettagli del BTP Futura

(Teleborsa) - Il(MEF) ha pubblicato le Frelative a, il primo titolo di Stato dedicato unicamente allahe verrà emesso per la prima volta, salvo chiusura anticipata.Questa emissione, come il BTP Italia di cui costituisce una evoluzione, sarà interamente de per sostenere la ripresa economica del Paese.Per assicurare assistenza al largo pubblico interessato a conoscere il nuovo titolo, il MEF ha anche attivato una(btpfutura@mef.gov.it).Venerdì 3 luglio 2020, il MEF annuncerà la serie deidi questa prima emissione, che potrà essere confermata o rivista al rialzo, in base alle condizioni di mercato, a fine collocamento.Il BTP Futura ha unai ein 3 step (1°-4° anno, 5°-7° anno, 8°-10° anno). Ilsarà pari allanominale annuo durante la vita del titolo (da un minimo dell'1% ad un massimo del 3%). Prezzo di emissione alla pari (100) e rimborso unico a scadenza. Il titolo godrà della tassazione agevolata del 12,5%% sui rendimenti ed esenzione in caso di successione e nessuna commissione d'acquisto sarà dovuta durante il collocamento