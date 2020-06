Contante, dal 1° luglio tetto cala a 2.000 euro. Politica rigida non frena illegalità

(Teleborsa) - Torna autilizzabile per i pagamenti:il tetto si riduceo. Fa eccezione solo il money tranfer per il quale la soglia è di 1.000 euro ed il prelevamento dal proprio conto corrente, che non costituisce transazione.Oltre questa soglia, la transazione dovrà essere regolata con, ad esempio un bonifico o un assegno. Si tratta solo del primo step di un progressivo abbassamento, che porterà iPer chi viola la legge sull'uso del contante è prevista unadella transazione: per pagamenti fino a 250mila euro questa; per quelli oltre tale importo va da 15.000 a 250mila euro. Sanzioni sono previste anche a carico degli intermediari che non effettuano la necessaria segnalazione (da 3.000 a 15.00 euro).Il trattamento del contante ha subito numerose evoluzioni di segno inverso, con una politica inizialmente orientata a sanzionarne l'uso, poi mutata in una politica volta ad incentivarne l'uso, anche con strumenti fiscali. Nonostante questo, si nota unae soprattutto si sottolinea che, per essere efficaci, lealla sua diffusione, contemperando anche esigenze di natura sociale ed economica.Secondo un report della, "L’uso del contante in Italia tra necessità e abitudini", non si evidenziano riduzioni dell'illegalità e del sommerso in coincidenza con le restrizioni all'uso del cash. Il valore assoluto dell’, al contrario, è cresciuto, passando da 202 miliardi di euro del 2011e aumentando sia in corrispondenza dei periodi in cui il limite massimo di utilizzo del contante era di 1.000 euro, che negli anni successivi in cui la soglia veniva portata a 3.000 euro."Il limite alla circolazione del contante aiuta certamente a contrastare l’illegalità, ma gli interventi che vanno in questa direzione, per essere realmente incisivi, devono essere strutturali", precisa, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, citandoed i, che non ne incentivano l'utilizzo.