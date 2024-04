Masi Agricola anticipa la distribuzione del dividendo

Masi Agricola

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha comunicato che l'convocata per il 28 giugno 2024 e, occorrendo in seconda convocazione il 26 luglio 2024, è stata anticipata al2024. Si è, infatti, concluso il procedimento di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato dai soci legittimati il recesso in conseguenza delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 4 marzo 2024.Il CdA preso atto, vista l'anticipazione della data dell'Assemblea, delleper la distribuzione e il pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2023, comunicate al mercato in data 15 marzo 2024.Ilunitario ordinario pari a 0,03 euro per azione sarà distribuito con stacco cedola l'8 luglio 2024, data di pagamento (c.d. payment date) 10 luglio 2024 e record date il 9 luglio 2024.