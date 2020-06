Inail: denunce infortuni in calo, aumentano casi mortali

(Teleborsa) - Lepresentate all'Istituto trasono state(-23% rispetto allo stesso periodo del 2019), 432 delle quali con(+10,5%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 16.684 (-39,1%). I dati di quest'anno sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus. Lo ha reso noto l'Lecone presentate all'Istituto nei primi cinque mesi del 2020 sono stateche, pur nella provvisorietà dei dati, mostrano già uncasi rispetto airegistrati nello stesso periodo del 2019 (+10,5%). Questo aumento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 31 maggio 2020 a causa dell'infezione da Covid-19 inrispetto ai primi cinque mesi dell'anno scorso, si registra una riduzioneche sono passati da 112 a 68 (-39,3%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 279 a 364 (+30,5%). L'aumento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 342 a 378 denunce) e il Conto Stato (da 5 a 22), mentre l'Agricoltura ha registrato 12 casi in meno (da 44 a 32).Il confronto tra i"da ritenersi poco significativo, sostanzialmente per due motivi principali: la sospensione su tutto il territorio nazionale, a partire da marzo, di ogni attività produttiva considerata non necessaria, che si sta rivelando determinante per il calo delle denunce d'infortunio in complesso, e l'inclusione, a partire dalla rilevazione dello stesso mese, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati, che sta avendo un impatto significativo nell'aumento dei decessi registrati in questa prima parte dell'anno, i cui effetti si potranno però valutare solo a, ha spiegato l'Inail.