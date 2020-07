FCA annuncia pricing emissione titoli senior varie scadenze

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -annuncia il pricing dell'emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro annunciata ieri. Per i titoli di debito senior scadenza luglio 2023 l'ammontare è pari a 1.250 milioni di euro, cedola del 3,375%, per i titoli scadenza gennaio 2026 a 1.250 milioni, cedola del 3,875% e per i titoli senior scadenza luglio 2028 a 1.000 milioni, cedola del 4,50%. Ciascuna serie emessa ad un prezzo di emissione pari al 100% del relativo importo capitale.Il regolamento dell'offerta è attualmente previsto per il 7 luglio 2020. L’emissione sarà effettuata da FCA nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note e sostituisce interamente la linea di credito bridge d 3.500 milioni di euro che FCA ha stipulato il 26 marzo 2020 e sindacato il 14 aprile 2020, mai utilizzata. Come tale, l'emissione odierna non aumenta la liquidità disponibile complessiva del Gruppo ma ne prolunga la durata e migliora la stabilità della struttura patrimoniale del Gruppo.