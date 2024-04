Iliad Holding, Moody's assegna rating B2 a notes in emissione

Moody's

(Teleborsa) -ha, operatore europeo di telecomunicazioni presente in Francia, Italia e Polonia. Allo stesso tempo, Moody's ha confermato il long-term corporate family rating (CFR) Ba3. L'I proventi dell'emissione proposta verranno utilizzati per rimborsare parzialmente l'obbligazione del 2026 emessa da Iliad Holding e, uno dei principali operatori di telecomunicazioni svedese."Sebbene l'emissione proposta sia neutrale dal punto di vista della leva finanziaria,della società riducendo il muro delle scadenze del debito nel 2026", afferma Ernesto Bisagno, lead analyst di Moody's per Iliad Holding."La conferma del rating riflette la fortedella società, che sta determinando un miglioramento nella generazione di flussi di cassa e nei parametri di credito a livelli che posizionano Iliad saldamente nella categoria Ba3", aggiunge Bisagno.