Banca Ifis acquista portafogli NPL Unicredit, titolo corre in Borsa

Banca Ifis

UniCredit

(Teleborsa) -ha finalizzato conun’operazione di, appartenenti prevalentemente al segmento consumer, per complessividi euro di valore nominale.L’operazione comprende la cessione diper un valore nominale complessivo di circavantati verso 12.415 debitori a cui si aggiungonoconsumer (crediti derivanti contratti di conto corrente, prestiti personali e carte di credito) ceduti tramite accordo forward flow, fino adi valore nominale.NelBanca Ifis haper complessividi valore nominale (prezzo di acquisto di circa 90 milioni) e ha partecipato a 16 processi di vendita per complessivi 1,5 miliardi di euro (valore nominale).Gli acquisti di NPL effettuati in questi primi mesi dell’anno - si sottolinea - daranno un buon contributo alla redditività della Banca nei prossimi due anni, quando verrà eseguita l’attività di recupero.Il titolo banca Ifis fa piuttosto bene oggi sul mercato con un progresso del 3,23%.