ePrice, fondatore Ainio esce dal CdA. Da oggi inibiti ordini al meglio

ePrice

(Teleborsa) -annuncia che ile dalle cariche presso le altre società del gruppo. Una decisione - si spiega - assunta in coerenza col percorso intrapreso dallo scorso gennaio, con la rinuncia prima al ruolo di Amministratore Delegato e poi alla carica di Presidente del Consiglio.Ainio, in qualità di azionista,assunti nell'ambito dell'operazione diLa società ha poi confermato ieri di aver ricevuto anche da alcuni azionisti l'impegno a sottoscrivere le azioni rimaste eventualmente non sottoscritte per udi euro, portando il totale degli impegni aFrattanto, data la volatilità del titolo degli ultimi giorni, Borsa Italiana ha annunciato ieri che da oggi, 2 luglio 2020,. Il titolo oggi perde a Piazza Affari il 4,57%.