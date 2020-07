Segno meno per l'indice dei beni personali italiano (-1,14%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 70.167,9 di 807,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 1.048, dopo che in principio era 1.052.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.Tra leitaliane, a picco, che presenta un pessimo -2,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,65%.scende dell'1,43%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.