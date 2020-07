Appuntamenti e scadenze dell'8 luglio 2020

Agatos

(Teleborsa) -28th European biomass conference and exhibition (EUBCE) - La Commissione europea organizza ogni anno la European biomass conference and exhibition (EUBCE), uno degli eventi più importanti al mondo in materia di ricerca sulla biomassa, sviluppo tecnologico e applicazioni innovative. Si svolge a Marsiglia, in FranciaForum PA 2020 – Resilienza digitale - Appuntamento annuale ora in versione digitale con oltre 100 eventi in streaming, più di 300 relatori a confronto sull'innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza nei settori lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale8.45 - ABI - Associazione Bancaria Italiana - Audizione Informale in Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e tesoro nell'ambito del disegno di legge n. 1712 in materia di utilizzo del conto corrente. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi10.50 - Goldman Sachs – Webinar – The Pandemic Crisis in Europe - Intervengono all'evento, organizzato da Goldman Sachs Asset Management, il Managing Director del European Stability Mechanism (ESM), Klaus Regling, e il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindo. Discorso introduttivo di Richard Gnodde, CEO di Goldman Sachs International11.00 - Enel - 100 Italian e-mobility stories - Evento web di presentazione del Rapporto "100 Italian e-mobility stories" promosso da Symbola, Enel X e FCA- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio