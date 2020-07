Atlantia, titolo in fermento in attesa decisione su Aspi

Atlantia

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,26% muovendosi fin dall'avvio in controtrend rispetto al listino milanese.Il titolo oggetto di ricoperture dopo il crollo della vigilia resta in attesa delle decisioni del Governo sulla vicenda della concessione ad Autostrade per l'Italia.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,36 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,98.