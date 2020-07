Vertice UE: ancora braccio di ferro con i Paesi frugali.

(Teleborsa) - Ilper il 2021-2027 si è aperto con un incontro ristretto tra Charles, presidente del Consiglio europeo, Angela, Emmanuele e la presidente della Comissione UE UrsulaMolti i commenti dei leader UE su questo accordo non ancora raggiunto ma sono tutti fiduciosi. Secondo il Premier olandeseun accordo "è possibile", anche se "ci sono ancora grandi questioni" aperte. Ancora da chiarire "lo stato di diritto, il mix sussidi e prestiti, l'ammontare dei sussidi, e i rebates". Rutte ha parlato di "alcuni progressi" sul fronte governance, "ma ancora non ci siamo", e aperta resta anche la discussione sul bilancio 2021-2027.Per la Cancelliera, "è ancora possibile" che non vi sia "nessun accordo" al vertice europeo. "C'è molta buona volontà ma anche molte posizioni diverse - ha aggiunto - farò ogni sforzo ma è ancora possibile che oggi non si possano ottenere risultati"."Ci siamo mossi nella giusta direzione, ma c'è ancora molta strada da fare". E' quanto scritto nella notte su Twitter il Cancelliere austriacodopo la seconda giornata di negoziati sul Recovery Fund e il bilancio per il 2021-2027.Il Presidente franceseentrando al palazzo del Consiglio europeo nella terza giornata del summit UE ha dichiarato "bisogna trovare dei buon compromesso nelle prossime ore e credo che sia ancora possibile, ma questi compromessi non si possono fare a spese dell'ambizione europea". Sempre il Macron in un tweet ha aggiunto: "collaboriamo con la cancelliera Merkel per un piano di ripresa senza precedenti, a livello della crisi che stiamo attraversando, all'altezza delle sfide per l'occupazione, il clima, la nostra sovranità e i valori dell'Europa".