Borsa di Madrid peggiore in Europa con minaccia Trump di dazi più alti

(Teleborsa) - L'è ilnella seduta odierna (-1,54%), estendendo i ribassi nel pomeriggio, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il paese sarà penalizzato sul piano commerciale per il suo minore impegno di spesa nella NATO."Stiamo negoziando con la Spagna un accordo commerciale.- ha affermato in conferenza stampa - Mi piace la Spagna, è un posto fantastico e sono persone fantastiche, ma la Spagna è l'unico paese, tra tutti i paesi, che si rifiuta di pagare".Gli Stati Uniti stanno negoziando con l'UE, di cui la Spagna è uno Stato membro, ed è laper i 27 membri e a negoziare i relativi accordi. Interrogato sul fatto che non è previsto che i singoli paesi dell'UE negozino accordi commerciali individualmente, ha risposto: "Negozierò direttamente con la Spagna. Lo farò io stesso".", ha affermato Trump.La Borsa di Madrid è stata, dopo le condizioni poste dal Governo per l'approvazione della fusione tra, tra le quali il fatto che per almeno tre anni rimangano entità separate.