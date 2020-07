Sace, al via operatività di Garanzia Italia per il leasing

(Teleborsa) - Con la conversione in legge del Dl Liquidità. Lo annuncianol'Associazione Italiana Leasing, specificando che la richiesta è diretta adestinati a sostenere gli investimenti in Italia,Le operazioni di leasing si affiancano dunque, insieme a quelle di factoring, a quelle di finanziamento previste dal Decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.SACE e Assilea confermano di aver definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio delle società di leasing.Il rilascio delle garanzie - si legge in una nota congiunta -sviluppato da SACE, dove le banche, le società di factoring e ora anche di leasing – una volta ultimata la propria istruttoria e deliberato l'affidamento - potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevissimi.