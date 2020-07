ENEL, oltre il Cloud: al via progetto di virtualizzazione della rete. Connessi più di mille siti

Enel

(Teleborsa) - Accelerare il processo di digital transformation del Gruppo, riducendo i costi operativi e incrementando sensibilmente l'agilità dell'infrastruttura di. Questi gli obiettivi raggiunti da Enel grazie all'avvio di uno dei più grandi progetti di virtualizzazione della rete di telecomunicazione aziendale al mondo. L'infrastruttura pensata e sviluppata in Italia in collaborazione conha permesso diL'iniziativa – spiega la Società in una nota – rientra in un più ampio, denominatodove soluzioni di(tecnologia in grado di ottimizzare l'accesso alle applicazioni in cloud e l'utilizzo della connettività) e dii fondono per realizzare un'architettura di telecomunicazione che aiuti a perseguire l'eccellenza operativa attraverso una forte digitalizzazione dei processi."Il progetto– afferma– rientra nel programma di trasformazione digitale avviato nel 2015 con la migrazione al Cloud. Durante l'emergenza Covid-19 la virtualizzazione degli apparati di rete ci ha permesso di gestire l'infrastruttura da remoto senza la necessità di avere personale sul posto".Alla base del progetto – fa sapere Enel – vi è un'infrastruttura virtuale snella che utilizza, oltre alle reti private, anche quelle pubbliche. Una soluzione considerata difficilmente realizzabile fino a poco tempo fa, a causa della scarsa propensione delle aziende ad impiegare la connettività pubblica, ora superata con l'adozione di una rete virtuale dedicata, sicura, con qualità di servizio e dai costi ridotti proprio perché realizzata integrando infrastruttura pubblica e privata.Il programma – si legge nella nota – ha previsto l'introduzione di architetture e tecnologie mirate ad accelerare la digitalizzazione facilitando l'utilizzo del, e l'associato aumento die rappresenta un primo passo verso l'che consentirà la riduzione della latenza di elaborazione delle informazioni con un aumento della capacità elaborativa distribuita sul territorio.Questo progetto – sottolinea la Società – ha consentito ad Enel di ridurre fortemente i tempi di go-to-market, di ottimizzare i costi di gestione, grazie alla razionalizzazione dei sistemi, oltre che ridurre i costi operativi, permettendo, ad esempio, di gestire gli interventi di manutenzione a distanza. Inoltre, Enel potrà integrare nella propria rete tecnologie innovative quali le laal fine di agevolare il controllo, la gestione e la manutenzione dei propri asset distribuiti sul territorio.Nella gestione dellala nuova infrastruttura ha permesso a Enel di remotizzare, in pochissimo tempo,consentendogli accedere agli applicativi aziendali e collaborare in sicurezza.La nuova infrastruttura è stata realizzata dacon il lavoro congiunto diha supportato la gestione del programma di trasformazione e l'implementazione della componente centralizzata dell'infrastruttura, che presenta caratteristiche innovative grazie alla. Cisco ha anche contribuito alla progettazione esecutiva della rete eha supportato l'implementazione della componente distribuita della nuova architettura su tutto il territorio nazionale e la migrazione dei servizi di rete.